Тренер Зенита Анатолий Тимощук хочет вернуть все, чего лишила его УАФ после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Тимощук надеется вернуться в историю украинского футбола, из-за чего будет судиться с УАФ в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Рассмотрение дела для каждой из сторон с учетом всех процессуальных этапов обойдется ориентировочно в 100 тысяч евро. Ранее Тимощук проиграл апелляции во всех внутренних инстанциях. Его интересы в Лозанне будет представлять болгарин Георги Градев, который не впервые сотрудничает с Зенитом. В частности, он представлял интересы россиян по делу об их отстранении от соревнований клубов и сборных, но миссию спасения агрессоров успешно завалил.

Напомним, что УАФ лишила Тимощука всех достижений, титулов, а также тренерской лицензии после того, как Анатолий промолчал о захватнической войне, которую Россия начала против Украины.

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