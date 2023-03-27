Титулованный европейский клуб объявил о сотрудничестве с Зенитом
Фенербахче и Зенит подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве между футбольными и баскетбольными командами.
Сотрудничество относится как к мужским, так и к женским командам, информирует официальный сайт турецкого клуба. Сообщается, что клубы могут договариваться по поводу товарищеских матчей между командами всех возрастов.
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Также план сотрудничества подразумевает программу обмена молодыми игроками и тренерских курсов повышения квалификации.
В скором времени Фенербахче сыграет с Зенитом товарищеский матч, все вырученные средства с которого будут переданы пострадавшим от землетрясения.
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