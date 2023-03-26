"Как только мяч оторвался от моей ноги, я знал, что он залетит в сетку. Это точно был один из моих лучших голов. Джордан Хендерсон отдал мне передачу, и я сразу понял, что буду стрелять.

Англия – Украина – 2:0 – видео голов и обзор матча

Я думаю, что это была отличная командная игра, мы довольны тремя очками. Я чувствовал, что получаю мяч на хороших позициях и провожу опасные атаки для команды, поэтому я доволен своим выступлением. Некоторые ребята хотели попасть в протокол. Джеймс Мэддисон также показал потрясающую игру и заслужил гол.

Я думаю, что мы были действительно зрелыми. Мы не можем просто обойти эти игры и волшебным образом оказаться на Евро. Сначала должны пройти квалификацию. Футбол – это весело, всегда нужно развлекаться. Я просто надеюсь, что такое будет продолжаться до конца сезона", – приводит слова Сака ВВС.

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