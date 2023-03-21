"Я вам расскажу такую историю о Леоненко. Когда-то к нам на "Великий футбол" пришел Пьерлуиджи Коллина, который сказал Вите такую фразу: "Ты был сильным футболистом в начале 90-х, но ты там и остался в своем развитии".

Вы же знаете, что Витя лучше всех играл в футбол, лучше всех разбирается в нем, лучше всех знает, понимает футбол. У него только два конкурента в этом – Аватар и Лулу. Это его коты. По мнению Леона, в футбольной студии CBS с ведущей должны сидеть Леоненко, Аватар и Лулу, а не какие-то Каррагер, Анри и Ричардс.

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Для Вити в футболе один критерий – "да у Лобановского бы, да при Лобановском бы". Лобановский чем был уникальным и выдающимся в свое время? Потому что понимал и умел предусматривать требования и тенденции футбола в свое время. А Леоненко Валерий Васильевич из своей команды выгнал. Витя был сильным футболистом, но недалеким.

Вот и сейчас он не понимает, что футбол пошел вперед, а сам Леоненко застрял 30 лет назад. Ему трудно осознать простые истины – футбол развивается, есть разные тренеры с разными идеями. И это не обязательно должны быть идеи Лобановского 90-х годов.

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В понимании Леоненко крайний защитник должен в обороне "стелиться в подкатах, не поднимая задницы", а в атаке бежать и делать фланговые подачи. Так было в 90-х, и тогда так было нормально. Но Леоненко не понимает, что в Арсенале есть Артета. Тренер со своими идеями и требованиями к определенным позициям.

Леоненко не понимает, что Зинченко в Арсенале по требованию тренера во время контроля мяча может выполнять функции центрхава, а на фланге в это время создает ширину номинальный хавбек Джака. Леоненко не понимает, что подавать на игроков атаки Арсенала нет смысла, учитывая их антропометрию против защитников АПЛ. Функции Зинченко значительно шире, изощреннее, небанальнее. Леоненко не понимает, что именно из-за способности выполнять эти требования Артеты и приобрели Зинченко за десятки миллионов евро.

За результат в Арсенале отвечает Артета. Он подбирает футболистов в соответствии со своими требованиями. Только тупой или слепой не видит и не понимает, насколько органичен и полезен в этой команде Зинченко. Слепой или тупой – здесь уж выберите сами", – заявил Вацко в эфире Вацко Live.

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