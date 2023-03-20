Украинский футбольный рынок сегодня не может похвастаться заоблачными зарплатами и, как следствие, дорогими и качественными игроками. Однако, пример Шахтера и Михаила Мудрика позволяют надеяться на лучшее.

Украинская Премьер-лига после 2014 года потеряла свою привлекательность для легионеров. Как следствие, ослабла и конкуренция между украинскими игроками, что не могло способствовать повышению качества игры. Начало полномасштабной войны в феврале 2022-го вообще поставило под вопрос существование украинского футбола. Несмотря на исчезновение ряда команд, чемпионат Украины живет и даже радует нас интригами.

"Футбол 24" составил рейтинг из самых дорогих игроков УПЛ на данный момент, опираясь на данные Transfermarkt. Сейчас самый большой ценник – 11 млн евро. Однако, учитывая то, как умеет продавать собственных игроков донецкий Шахтер – это явно не предел.

Топ-10 найдорожчих трансферів гравців збірної України – 2023 рік уже подарував подвійне оновлення рейтингу