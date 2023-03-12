В воскресенье в 26-м туре Серии А состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 26-й тур

Лечче – Торино – 0:2

Голы: Синго, 20, Санабрия, 23

Удаления: Барони, 33 (тренер Лечче) – Юрич, 33 (тренер Торино)

Верона – Монца – 1:1

Голы: Верди, 51 – Сенси, 55

Кремонезе – Фиорентина – 0:2

Голы: Мандрагора, 27, Кабрал, 50

Рома – Сассуоло – 3:4

Голы: Залевски, 26, Дибала, 51, Вейналдум, 90+5 – Лорьенте, 13, 18, Берарди, 45+3, Пинамонти, 75

Удаление: Кумбулла, 45+3 (Рома, красная карточка)

Ювентус – Сампдория – 4:2

Голы: Бремер, 11, Рабьо, 26, 64, Суле, 90+4 – Ауджелло, 31, Джуричич, 32

Нереализованный пенальти: Влахович, 69

Роскошный гол Хвичи в видеообзоре матча Наполи – Аталанта – 2:0

Лечче, которому сегодня исполнилось 115 лет, принимал у себя дома Торино. Праздничный день не удался – Синго и Санабрия за 3 минуты оформили комфортное преимущество. Концовка тайма получилась нервной: 6 желтых карточек и удаления наставников команд – Марко Бароне и Ивана Юрича. После перерыва Лечче не смог хоть чем-то ответить, поэтому Торино довел игру до победы. Таким образом, туринцы набрали 37 очков поднявшись на седьмое место, а Лечче с 27 пунктами остался пятнадцатым.

Верона расписала боевую ничью с Монцой. Команды не смогли забить в первом тайме, а после перерыва в течение четырех минут обменялись голами. Вскоре Капрари даже удвоил преимущество гостей, но VAR зафиксировал офсайд. Верона продолжает прозябать на дне турнирной таблицы, а Монца идет двенадцатой.

Кремонезе на своем поле уступил Фиорентине. "Фиалки" после победы над Сивасспором в 1/8 финала Лиги конференций продолжили победное шествие в Серии А. Гости забили по голу в каждом из таймов и поднялись на одиннадцатую строчку, Кремонезе – последняя.

Рома и Сассуоло устроили настоящий триллер. Героем поединка стал Лорьенте, который еще до середины первого тайма оформил дубль, а затем записал в свой актив и ассист. Хозяева забили в ответ, но получили гол в раздевалку с пенальти, остались без Кумбуллы (которого удалили за грубую игру) и ушли на перерыв уступая 1:3.

После отдыха вышел Дибала и сократил отставание до минимума. Берарди почти сразу мог реализовать четвертый гол Сассуоло, но попал в перекладину. За его промах впоследствии поквитался Пинамонти. Уже в добавленное время Вейналдум сделал разрыв минимальным, но зацепиться хотя бы за ничью "волкам" не хватило времени. Поражение не позволило Роме воспользоваться осечкой Лацио и подняться в топ-3 Серии А.

Ювентус надеялся легко забрать три очка в матче против худшей команды Серии А. Сначала показалось, что план действительно сработает. Сампдория быстро пропустила два гола, дважды провалившись в обороне после подач с угловых. Туринцы – известные мастера "засушить" игру, но сегодня что-то пошло не так. Генуэзцы провели сумасшедший отрезок на минуту времени, за которую разогнала две голевые контратаки. Аллегри отреагировал двойной заменой сразу после перерыва, и это сработало.

Во втором тайме Ювентус не оставил аутсайдеру никаких шансов. Рабьо оформил дубль. Влахович упустил роскошный шанс прервать голевую засуху, не реализовав пенальти. Уже в компенсированное время серб из выгодной позиции снова не обыграл кипера. Зато первым на добивании был Матиас Суле, забивший дебютный гол за туринцев. Благодаря этой победе команда Массимилано Аллегри закрепилась рядом с зоной еврокубков.

Наполи уверенно одолел Аталанту и оторвался от Интера уже на 18 очков, Лацио упустил шанс подняться на второе место