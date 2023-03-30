– Твои первые месяцы в Лондоне. Этот период был сложным для тебя?

– За последний год произошло много изменений в моей футбольной жизни, но для меня лучше, когда эти изменения есть, чем их совсем нет. Могу сказать, что да. Много давления. Но это не в первый раз. Я люблю это давление, потому что однажды тот, кто назвал меня лузером, скажет, что я – победитель. Время покажет.

"Нельзя ожидать, что Мудрик сразу будет как Неймар": звезда Челси встал на защиту украинца

– Насколько важным в психологическом плане тебе было сделать ассист в матче с Лестером? Что ты думаешь о позиции центрфорварда, на которой ты играл?

– Это хорошая позиция, легче получать мяч низом, но труднее, когда получаешь верхом. Это зависит от типа матча, который мы проводим. В некоторых поединках мне возможно лучше играть девятку, а в некоторых – действовать с фланга. Был первый ассист, а первый гол скоро будет", – приводит слова Мудрика Zorya Londonsk.

Михаил перебрался из Шахтера в Челси за 70+30 миллионов евро. Украинец уже успел провести 7 поединков в Англии, в которых отличился одной результативной передачей.

Челси знает, как побеждать Реал: Украине нужно болеть против… Мудрика