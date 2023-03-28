"Хочу вернуться к истории с Коноплей. Для меня это тоже был показательный момент. Понимаете, со стороны футболистов к матчу против Англии было несерьезное отношение. Это чувствуется, поверьте мне. Тот решил полечиться, там еще что-то, здесь хи-хи, ха- ха, хорошая атмосфера.

Игры Ротаня в Гвардиолу, новичок сборной Украины – лучший, сачковка Мудрика

Но ведь не так! Должно быть все сконцентрировано на результате, и все должны рваться туда, проситься. С врачами или без, но проситься. Вот тогда ты чувствуешь, что атмосфера в этой команде невероятная, и каждый будет убиваться за результат! То есть все началось раньше, еще перед матчем против Англии", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик Live.

Напомним, Украина безнадежно проиграла англичанам и вместе с Мальтой является единственной сборной группы С, завершившей первый цикл отбора без очков.

Ужас Мудрика, не одна жертва Саки, крутые дебютанты спасают репутацию Ротаня – оценки сборной Украины за фиаско на Уэмбли