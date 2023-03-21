Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте может покинуть клуб в ближайшее время. Итальянский специалист подверг критике своих игроков, которые больше не желают тренироваться под руководством нынешнего наставника.

Игроки Тоттенхэма жаждут немедленного увольнения Конте – тирада об эгоистах стала последней каплей

Президент лондонского клуба планирует ускорить увольнение Конте. Леви нашел потенциального кандидата на должность главного тренера. Как сообщает, talkSPORT, кроме Почеттино и Мэйсона, Тоттенхэм заинтересован в услугах Оливера Гласнера, который возглавляет Айнтрахт. Руководство клуба уже связалось с представителями специалиста.

Контракт австрийца с немецким клубом истекает следующим летом, а новое соглашение еще не подписано. В прошлом сезоне Гласнер привел свою команду к победе в Лиге Европы.

Милан впервые за 11 лет вышел в 1/4 ЛЧ – Тоттенхэм провалился и стал дебютной потерей АПЛ в еврокубках