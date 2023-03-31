Руководство Тоттенхэма продолжает искать замену Антонио Конте, которого недавно уволили. "Шпоры" сначала обратили свое внимание на Юлиана Нагельсманна, но экс-наставник Баварии отказался принять решение поспешно.

Два игрока Тоттенхэма угрожали уйти, если клуб не уволит Конте

Согласно информации The Sun, Тоттенхэм намерен предложить должность главного тренера Венсану Компани. Бельгийский специалист возглавляет Бернли, который выступает в Чемпиошипе. Но "шпорам" придется подождать до конца чемпионата, чтобы подписать контракт.

Бернли лидирует в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на 13 очков за девять матчей до конца. Они могут официально оформить свое повышение в АПЛ уже в следующий уик-энд.

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