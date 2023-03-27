Тоттенхэм официально уволил Конте и объявил нового тренера до конца сезона
Тоттенхэм таки решил провести заключительную часть сезона без Антонио Конте.
Лондонский клуб официально подтвердил отставку Антонио Конте. Стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию, хотя контракт был рассчитан до лета.
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Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет 48-летний Кристиан Стеллини. Он помогал Конте еще в Интере, а недавно имел опыт самостоятельного управления Тоттенхэмом, когда боссу удаляли желчный пузырь. К тренерскому штабу "шпор" присоединится бывший полузащитник Райан Мейсон – он также недолго побыл во главе главной команды в сезоне 2020/21.
Напомним, Конте возглавил Тоттенхэм в ноябре 2021 года. Итальянцу удалось с первой попытки вырвать путевку в Лигу чемпионов и неплохо начать новую кампанию, но последние месяцы все перечеркнули. "Шпоры" бесцветно вылетели из ЛЧ от Милана, из Кубка Англии от Шеффилда, имели серию слабых результатов в АПЛ. Последней каплей стали публичные наезды на игроков, которых Конте назвал "эгоистами".
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