Лондонский клуб официально подтвердил отставку Антонио Конте. Стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию, хотя контракт был рассчитан до лета.

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Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет 48-летний Кристиан Стеллини. Он помогал Конте еще в Интере, а недавно имел опыт самостоятельного управления Тоттенхэмом, когда боссу удаляли желчный пузырь. К тренерскому штабу "шпор" присоединится бывший полузащитник Райан Мейсон – он также недолго побыл во главе главной команды в сезоне 2020/21.

Напомним, Конте возглавил Тоттенхэм в ноябре 2021 года. Итальянцу удалось с первой попытки вырвать путевку в Лигу чемпионов и неплохо начать новую кампанию, но последние месяцы все перечеркнули. "Шпоры" бесцветно вылетели из ЛЧ от Милана, из Кубка Англии от Шеффилда, имели серию слабых результатов в АПЛ. Последней каплей стали публичные наезды на игроков, которых Конте назвал "эгоистами".

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