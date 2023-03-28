"Шпоры" недавно уволили Антонио Конте, что вполне было ожидаемо. Руководство Тоттенхэма не хочет тянуть с назначением и уже ведет переговоры с главным кандидатом.

Почему Тоттенхэм уволил Конте – СМИ раскрыл ряд причин

По информации The Times, английский клуб уже связался с представителем Юлиана Нагельсманна, которого недавно уволили из Баварии. Президент Тоттенхэм Леви видит именно в немецком тренере следующего наставника для своей команды. Это не первая попытка привлечь Нагельсманна. В 2019 году "шпоры" рассматривали кандидатуру немца, но тогда стороны не смогли договориться.

Тоттенхэм занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 49 баллов. "Шпоры" отстают от третьей ступени всего на одно очко. Напомним, исполняющим обязанности главного тренера сейчас является 48-летний Кристиан Стеллини.

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