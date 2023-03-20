Тоттенхэм продаст своего капитана Харри Кейна, только если за него заплатят 100 миллионов фунтов одним траншем.

Руководство "шпор" сообщило Манчестер Юнайтед о том, что Харри Кейн стоит 100 миллионов фунтов. Об этом информирует The Times.

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Сообщается, что лондонский клуб будет готов расстаться со своим капитаном только в том случае, если за него дадут именно такую сумму одним траншем. Согласно источнику, боссы Тоттенхэма надеются, что эти условия отпугнут Манчестер Юнайтед.

Контракт Кейна со "шпорами" действует до лета 2024 года. Лондонский клуб рассмотрит вариант с продажей форварда, если Харри откажется от продления соглашения.

В этом сезоне на счету Кейна 22 гола в 38 матчах за Тоттенхэм во всех турнирах.

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