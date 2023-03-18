В рамках субботней программы 28-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 28-й тур

Саутгемптон – Тоттенхэм – 3:3

Голы: Адамс, 46, Уолкотт, 77, Уорд-Проуз, 90+3 (пен) – Порро, 45+1, Кейн, 65, Перишич, 74

Вулверхэмптон – Лидс – 2:4

Голы: Хонни, 65, Кунья, 73 – Харрисон, 6, Айлинг, 49, Кристенсен, 62, Родриго, 90+7

Удаления: Хонни, 82 (Вулверхэмптон), Нуньеш, 90+10 (Вулверхэмптон)

Астон Вилла – Борнмут – 3:0

Голы: Луис, 7, Рэмзи, 80, Буэндиа, 89

Брентфорд – Лестер – 1:1

Голы: Йенсен, 32 – Барнс, 52

Удаление: Баптист, 90+2 (Брентфорд)

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Тоттенхэм в тяжелом матче с шестью голами не смог победить Саутгемптон. Тяжелым матч был не только из-за яростного сопротивления аутсайдера АПЛ, но и из-за неожиданных кадровых проблем – "шпоры" потеряли Ришарлисона на 5-й минуте, а "святые" остались без Белла-Кочапа на 8-й. Столь быстрых замен в составе двух команд в АПЛ никогда не случалось.

Команды шли примерно на равных как по количеству ударов, так и по показателю xG и явных голевых возможностей. Тоттенхэм открыл счет прямо перед перерывом усилиями Порро, однако Саутгемптон отыгрался сразу после возобновления игры – голом отметился Адамс. Лондонцы ответили двумя голами в середине второго тайма (забили Кейн и Перишич), но уже через две минуты после третьего пропущенного Уолкотт вернул "святых" в матч. 2:3!

Ну а в компенсированное время хозяева еще и пенальти заработали. Уорд-Проуз реализовал его, установив окончательный счет встречи – 3:3! Тоттенхэм не смог подняться на третью позицию. Кейн же в девятый раз в сезоне АПЛ забил головой, повторив рекорд Данкана Фергюсона из чемпионата 1997/98.

Лидс перестрелял Вулверхэмптон на выезде. Матч продемонстрировал фантастическое расточительство "вулвз" – они провели 23 удара по воротам и наиграли на 2,86 ожидаемых голов, но на 62 минуту горели со счетом 0:3. Только после этого хозяева отквитали два мяча усилиями Хонни и Куньи.

Впрочем, подопечные Хулена Лопетеги сами себя подставили. Хонни уже на 82-й минуте превратился из героя в антигероя, получив прямую красную. Оставшись в большинстве, йоркширцы добили соперника голом Родриго в компенсированное время. 2:4.

Лидс набрал 26 очков и оторвался от зоны вылета на два зачетных балла, а "вулвз" имеют на один пункт больше.

Забарный не попал в заявку Борнмута на выездной матч против Астон Виллы. Ну и хорошо – его конкуренты снова провалились, допустив 20 ударов по собственным воротам. Бирмингемцам позволили настрелять аж 3,2 ожидаемых гола.

Именно столько мячей "вилланы" и провели, устроив Борнмуту разгром. 3:0! Как следствие, "вишенки" остались в зоне вылета на предпоследней позиции, хотя до спасительной 17-й строчки не хватает всего одного очка.

Ровно на такой дистанции от Забарного остался Лестер, который в выездном матче с Брентфордом прервал 5-матчевую серию поражений. Впрочем, безвыигрышная серия продолжилась – команды расписали результативную ничью. На гол Йенсенса в первом тайме "лисы" ответили точным выстрелом Барнса во втором. 1:1!

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