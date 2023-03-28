Тоттенхэм потерял ведущего защитника из-за травмы
Защитник "шпор" Эмерсон получил повреждение в матче за сборную Бразилии.
Бразильский защитник в товарищеской встрече против Марокко получил травму мениска. Как сообщает официальный твиттер Тоттенхэма, 24-летнему игроку потребуется операция на левом колене.
Тоттенхэм выбросил Ньюкасл из зоны ЛЧ – победу в дерби принесли неожиданные и классические герои, повторение причуды VAR
"Шпоры" не раскрыли информацию касаемо возвращения Эмерсона на поле, но английская пресса ранее сообщала, что бразильцу понадобится около шести недель для восстановления. В текущем сезоне защитник провел в составе Тоттенхэма 30 матчей. Он отличился двумя голами и сделал одну результативную передачу.
Милан впервые за 11 лет вышел в 1/4 ЛЧ – Тоттенхэм провалился и стал дебютной потерей АПЛ в еврокубках