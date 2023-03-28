Бразильский защитник в товарищеской встрече против Марокко получил травму мениска. Как сообщает официальный твиттер Тоттенхэма, 24-летнему игроку потребуется операция на левом колене.

Тоттенхэм выбросил Ньюкасл из зоны ЛЧ – победу в дерби принесли неожиданные и классические герои, повторение причуды VAR

"Шпоры" не раскрыли информацию касаемо возвращения Эмерсона на поле, но английская пресса ранее сообщала, что бразильцу понадобится около шести недель для восстановления. В текущем сезоне защитник провел в составе Тоттенхэма 30 матчей. Он отличился двумя голами и сделал одну результативную передачу.

We can confirm that Emerson Royal suffered a meniscus injury to his left knee while on international duty with Brazil last week.



The defender will undergo surgery before beginning his rehabilitation with our medical staff.



We're all behind you, Royal pic.twitter.com/SaZV3uuyge — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 28, 2023

Милан впервые за 11 лет вышел в 1/4 ЛЧ – Тоттенхэм провалился и стал дебютной потерей АПЛ в еврокубках