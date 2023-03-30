Тоттенхэм недоволен тем, что ФИФА приняла решение о мировой дисквалификации Фабио Паратичи до рассмотрения апелляции.

Тоттенхэм направил срочный запрос в ФИФА и потребовал разъяснений после решения организации о дисквалификации директора по футболу Фабио Паратичи. Об этом информирует официальный сайт "шпор".

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Лондонский клуб и Фабио Паратичи шокированы и возмущены решением ФИФА, поскольку оно было принято без предварительного уведомления какой-либо из вовлеченных сторон. Клуб недоволен тем, что ФИФА приняла решение до рассмотрения апелляции. Это случится 19 апреля.

Напомним, ФИФА решила расширить дисквалификацию Паратичи на весь мир. Ранее она была действительна только на территории Италии. Специалист был наказан за финансовые махинации в стане Ювентуса, из-за чего туринскую команду оштрафовали на 15 очков в Серии А.

Паратичи должен был искать для Тоттенхэма нового тренера, а также решать вопрос продления контракта с Харри Кейном.

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