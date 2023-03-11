В рамках субботней программы 27-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24",

Чемпионат Англии 2022/23, 27-й тур

Тоттенхэм – Ноттингем – 3:1

Голы: Кейн, 19, 35 (пен), Сон, 62 – Уорелл, 81

Нереализованный пенальти: Айю, 90+6 (Ноттингем)

Брайтон – Лидс – 2:2

Голы: Бэмфорд, 40, Харрисон, 78 – Макаллистер, 33, Харрисон, 61 (автогол)

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Тоттенхэм за 11 дней умудрился вылетел из Кубка и ЛЧ, а также проиграл Вулверхэмптону. "Шпоры" срочно нуждались в разрядке в виде какого-то разгрома – и Ноттингем помог в этом деле. Лондонцы отгрузили в их ворота три гола еще в первом тайме, однако засчитали только два мяча Кейна. Взятие ворот Ришарлисоном отменили из-за офсайда.

Впрочем, в середине второго тайма бразилец реабилитировался, выполнив результативную передачу на Сона – 3:0! На последних минутах Уорелл размочил счет, а на 6-й компенсированной минуте Ноттингем еще и пенальти заработал Правда, было уже поздно, да и Форстер все равно его отбил. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Тоттенхэма.

"Шпоры" держатся в топ-4, оторвавшись от пятого места (там засел Ливерпуль) на шесть очков. В активе Порро – первый ассист в Англии. Кейн, в свою очередь, забил 8-й гол головой в текущем розыгрыше АПЛ, вплотную приблизившись к рекорду Данкана Фергюсона – в сезоне 1997/98 он провел 9 точных ударов головой.

Лидс расписал боевую ничью с Брайтоном. Героем встречи стал вингер "павлинов" Хариссон, который стал причастным к трем из четырех голов. Джек ассистировал Бемфорду в первом тайме, а во втором вколотил автогол и сам же его отыграл. "Чайки" отличились голом Макаллистера на 33-й минуте.

Вследствие этих 2:2 Лидс скатился на предпоследнюю позицию. Брайтон остался седьмым, не сумев догнать Ньюкасл и рискуя упасть на десятую строчку по итогам тура.

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