Тоттенхэм сделал своей главной целью немецкого специалиста, чтобы заменить Антонио Конте. Английская пресса сообщала, что руководство клуба уже связывалось с представителями Нагельсманна, чтобы предложить ему работу. Но, кажется, "шпорам" нужно будет рассмотреть других кандидатов.

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По информации Bild, 35-летний специалист не хочет немедленно приступать к работе в английской команде. В планы тренер входит анализ тяжелейшего этапа его стремительной карьеры. Он не намерен возвращаться к работе раньше, чем летом.

Напомним, что Бавария неожиданно уволила Юлиана Нагельсманна 24 марта. Уже второй раз президент Тоттенхэма Леви пытается привлечь немца в клуб.

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