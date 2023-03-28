"Англия забила два мяча и просто остановилась, играла на удержание счета. А в исполнении сборной Украины я не увидел ничего. Если контроль мяча еще какой-то присутствовал, то в атаке – вообще полный провал.

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О каком можно говорить прогрессе, если Ротань нам предлагает высокие футбольные материи, а на выходе – ни взятия ворот, ни комбинаций, ни стандартов? Малиновский за всю игру ни разу не нашел возможности пробить по воротам. И это игрок атакующего плана, который играет в одном из топ-чемпионатов. Я уже не говорю о Мудрике и других игроках, стоимость которых составляет миллионы. Да, где-то еще с хорошей стороны мы увидели уровень Зинченко, и на этом все. Один-два игрока не могут изменить структуру игры целой команды. Мяч все время отдавался назад, поперек, впереди никакой остроты.

Два игрока однозначно стартовому составу не соответствовали. Это Яремчук, который сегодня находится не в лучшей форме, у которого за два тайма не было ни одного не то, чтобы момента – полумомента. И второй игрок – Караваев. Как можно было в моменте с голом Кейна не сыграть в мяч?

Ярмоленко – это ключевая структура в сборной Украины, когда он в своей лучшей форме и у него все хорошо. А приглашать Коноплянку, который, по сути, не играет сейчас в Польше – здесь тоже очень много вопросов. Да, Англия много оборонялась, перекрывала зоны, мы знаем уровень этой команды. И, тем не менее, за два тайма ни одного момента – это, мягко говоря, не то. При том, что англичане особо и не старались. Говорить, что, мол, мяч у нас держался – да его просто никто не отбирал.

Повторюсь – нужен костяк, вокруг которого будет строиться игра всей команды. А костяка этого сейчас и близко нет. Один-два игрока не спасают ситуацию. То, что было, и близко не напоминало отборочную игру. Скорее – товарищеский матч ветеранов. Смотришь, вроде бы играют люди за рубежом, в европейских клубах, а адекватного уровня даже не видно. В лучшем случае средний. С другой стороны – чего мы хотим? Тот травмирован, другой восстанавливается, третий не готов, в своем клубе сыграл только семь минут, и так далее. Отмазки будут везде. Но логичный вопрос – зачем тогда этих игроков ставить? У нас есть нормальные футболисты, в хорошей форме, которые имеют постоянную практику в нашем чемпионате. Так ставьте их, пусть доказывают и показывают, на что способны. В любом случае от них пользы будет больше, чем от легионеров, уровень готовности которых оставляет желать лучшего", – сказал Гецко в комментарии FootBoom.

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