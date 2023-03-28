"А что можно сделать? Пока сюда летят ракеты, пока раздаются сигналы воздушной тревоги, никто из футболистов не поедет в Украину. Сейчас в этом плане разговор короткий: "Сирена есть? Все, до свидания". Встал и ушел. В этих реалиях ни за какие деньги сюда никого не заманишь. Шахтер потому и вернул Зубкова, Шведа и Ракицкого.

Селекционная служба Динамо работает в ежедневном режиме. Но здесь есть три разных категории футболистов. Есть футболисты, которые не устраивают главного тренера, есть футболисты, у которых завышена цена, и есть футболисты, которые просто не хотят сюда ехать. Но работа продолжается без остановки, и президент клуба держит руку на пульсе.

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Но, опять-таки, фактор войны. Часто бывает, что с самим футболистом вроде бы договоренности достигнуты, но он советуется с семьей, и все – "Спасибо, до свидания". А те, которые без оговорок согласны ехать, категорически не отвечают необходимому уровню квалификации. Приглашать таких исполнителей – это уже какая-то безысходность. Пока война не прекратится, никто из качественных футболистов к нам не приедет, и с этим никто ничего не сможет поделать.

Я не буду называть фамилию и возможную сумму трансфера, но был такой пример. Успешно прошли переговоры, приехал потенциальный новичок. Завыла сирена воздушной тревоги, и все, он взял сумку и уехал. И что в этой ситуации могут решить, например, деньги?

Более того, ФИФА поставила Украину в такое положение, что сейчас иностранец, даже находясь с клубом на контракте, имеет право в любой момент уехать. И с этим тоже никто и ничего поделать пока не может. Но это также не мешает так называемым "экспертам" поливать грязью не только Динамо, но и весь наш футбол", – заявил Буряк в интервью Dynamo.kiev.ua.

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