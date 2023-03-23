Грузинский журналист Кахабер Дгебуадзе рассказал, как Хвича Кварацхелия покинул российское первенство и перебрался в Наполи, а начало войны в Украине ускорило этот трансфер.

– В свое время Хвича оказался в чемпионате России. Возможно, вам что-то известно об интересе украинских грандов к нему в то время?

– На самом деле, такой информации не слышал, в СМИ не читал, что был интерес со стороны украинских грандов. Мы знаем, что грузинские игроки – частые гости в украинском первенстве. Сейчас в Шахтер тоже перешел наш игрок (Гочолейшвили – прим.). Украинский чемпионат – одно из сильных первенств.

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Сейчас уже ситуация меняется. После Кварацхелии многие европейские гранды и команды из топ-чемпионатов стали иначе смотреть на грузинский рынок, на игроков. Уже есть заинтересованность со стороны итальянских клубов, поэтому вполне возможно, в следующем сезоне увидим некоторые трансферы грузинских игроков, которые могут оказаться в Италии или другом топ-чемпионате.

– Если бы не это ужасное полномасштабное вторжение России в Украину в феврале прошлого года – состоялся бы трансфер Хвичи в Наполи?

– Возможно, война ускорила некоторые процессы, но Хвича уже переходил в другой клуб, рано или поздно. В этом году это произошло бы. Тот факт, что вопрос перехода Кварацхелии в какой-то европейский клуб был решен. Возможно, какие-то моменты это ускорило, но в целом, Хвича не остался бы в России, его переход состоялся бы.

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