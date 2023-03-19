"Хочется как можно быстрее, но такая проблема ахилла, что он немного воспалился. Я ожидаю, что через несколько дней начну беговую работу и после паузы на игры сборных начну тренироваться с группой.

"Надо больше бить по воротам": вингер Динамо нашел причину поражения от Зари

Я так хочу, но увидим, как будет нога реагировать на нагрузку. Все идет по плану. У ахилла такая проблема, что иногда проходит за неделю, а иногда ждешь два месяца. Само сухожилье целое, не нужны никакие манипуляции. Просто надо, чтобы вся жидкость вышла", – сказал Бущан в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в текущем сезоне 28-летний голкипер провел за Динамо 13 матчей, в которых пропустил 17 голов (еще в 5 поединках отстоял на ноль). Георгий пропустил часть чемпионата из-за травмы мениска, а позже ему сделали операцию на спине (удаление межпозвоночной грыжи).

Заря переиграла Динамо в матче УПЛ – арендованные киевляне затерзали, кошмар команды Луческу без лидера и контраст замен