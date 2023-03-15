"Ярмоленко не достиг уровня готовности, необходимого для следующего матча с Аль-Насром (17 марта, – прим.), но его возвращение в команду очень близко.

Ярмоленко даже в Динамо зарабатывал больше – известно, сколько Аль-Айн платит капитану сборной Украины

Мы надеемся увидеть его на поле с одноклубниками после паузы на матчи сборных", – цитирует Реброва официальный сайт Аль-Айна.

Напомним, Ярмоленко травмировался 25 февраля в матче Суперкубка ОАЭ с Аль-Шарджей (0:1).

К слову, капитан сборной Украины получил вызов в национальную команду на первый матч квалификации к Евро-2024 против Англии (игра пройдет 26 марта в Лондоне). Ранее и. о. главного тренера "сине-желтых" Руслан Ротань отмечал, что Ярмоленко имеет менее 50% шансов полноценно подготовиться к поединку такого уровня.

Ротань – о приглашении в сборную Украины: "Первым позвонил Ребров, вторым – Павелко, а третьим – Ярмоленко"