"Мы не могли забить с пенальти, потому что его не назначили. Судьи назначили такой же пенальти в ворота Хетафе, они назначают их все, и это неприятно. Я не говорю, что мы были в невыгодном положении, я говорю, что не понимаю, почему одни назначают, а другие нет. Если это не пенальти, то почему они так долго принимали решение?

Голы Цыганкова и пижонский пенальти в видеообзоре матча Райо Вальекано – Жирона – 2:2

Если это не пенальти, то почему так долго решали? Не существует намерения игрока сыграть рукой, здесь либо черное, либо белое. В Хетафе мы поставили такой же пенальти, за ту же глупость, но сегодня его не назначили.

Это был матч, как мы и ожидали, со многими моментами. Это в ДНК Райо играть так на своем поле. Мы хорошо начали, но после 1:0 нам было тяжело. При счете 2:1 все было на их стороне, они доставляли нам хлопот выходами 2 на 2 Иси, диагоналями Альваро... Во втором тайме мы приспособились и были достаточно хороши, чтобы выиграть игру.

Ираола хорошо поработал над тем, как доставить нам проблемы. Мы изменили позицию Ираолы для второго мяча и стали более компактными. С мячом мы – команда, которая создает, а Райо отобрал его у нас на 20 минут в первом тайме", – цитирует Мичела Marca.

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