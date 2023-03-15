"Результаты определят, станет ли эта неделя лучшей в сезоне или нет. Если мы пройдём Шахтёр, а также обыграем Аякс, мы будем находиться на седьмом небе от счастья. Сейчас мы совершенно не смотрим на воскресный матч. По крайней мере, не больше, чем обычно.

"Шахтеру немного не повезло": экс-тренер Фейеноорда верит в команду Йовичевича в ответном матче Лиги Европы

На этой неделе я был в магазине электроники, и кто-то крикнул в мой адрес: "Удачи в воскресенье!" Я ответил: "Вы хотели сказать, в четверг?" И этот парень отреагировал с удивлением: "А, ну да". Это был всего лишь один человек, но я думаю, он мог стать отражением настроения всего Роттердама. Реальность отличается: сначала нам нужно пройти Шахтёр, и только затем мы будем думать об Аяксе.

Шахтёр – соперник, с которым нужно считаться. В его состав вернётся ряд игроков, которые не могли сыграть в первом матче. Их возвращение повысит уровень команды. Мы были очень хороши в первом матче в Варшаве, но так и не смогли победить. Для прохода Шахтёра нам нужно будет снова продемонстрировать высокий уровень", – цитирует Слота fr12.nl, ссылаясь на Algemeen Dagblad.

Матч Фейеноорд – Шахтёр состоится в четверг, 16 марта. Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1.

Легенда Фейеноорда предал клуб и получил снежком в глаз – бывшие партнёры устраивали на него сафари