Тренер Мудрика отстранился от работы в Челси из-за Баварии
Энтони Барри будет держаться подальше от тренировочной базы Челси и Стэмфорд Бридж, пока лондонский клуб будет торговаться с Баварией по поводу его будущего.
Как информирует Yahoo Sport, мюнхенцы предложили Челси компенсацию за переманивание Барри, который выразил желание присоединиться к тренерскому штабу Томаса Тухеля.
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Сам Тухель упомянул имя Барри на своей дебютной пресс-конференции в Мюнхене. Перечисляя своих помощников, экс-тренер Челси отметил, что надеется на то, что к его штабу присоединится также Энтони Барри.
Сообщается, что Челси недоволен суммой компенсации, которую предложила Баварию – и это усложняет переговорный процесс между сторонами.
Ранее в марте Челси объявил, что Барри получил разрешение совмещать работу в клубе с работой в сборной Португалии.
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