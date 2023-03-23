В ночь с четверга на пятницу в Буэнос-Айресе состоится контрольный матч между Аргентиной и Панамой. Гостевая команда будет представлена в очень слабом составе.

Главный тренер сборной Панамы Томас Кристиансен отказался ехать на первый матч сборной Аргентины в статусе чемпиона мира и отправил на товарищескую встречу своего помощника вместе с резервным составом. Он мотивировал своё решение сложным календарём. 28 марта сборной Панаме предстоит сыграть решающий матч с Коста-Рикой в Лиге наций, и Томас Кристиансен счёл эту встречу более приоритетной для своей команды.

Аргентина объявила заявку на матчи против Панамы и Кюрасао

Как информирует News Rebeat, наставник панамской сборной отказался от поездки в Буэнос-Айрес и отправил туда своего помощника Хорхе Дели Вальдеса, а также резервный состав команды. Согласно TyC Sports, в заявку сборной Панамы попали 20 игроков, 14 из которых представляют местный чемпионат.

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони намерен выпустить основной состав своей команды и порадовать болельщиков, которые раскупили все 83 тысячи билетов.

Мессі з двома зброєносцями, старий феномен і герої Африки – символічна збірна ЧС-2022 від "Футбол 24" + альтернатива