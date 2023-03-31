"Я до сих пор твердо чувствую себя тренером ПСЖ. Мы уже работаем над решениями для следующего сезона вместе с Луишем Кампушем и руководством. Люди имеют разные мнения о том, что нам нужно улучшить, чтобы быть более конкурентоспособными.

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Между клубом и Месси продолжаются переговоры. Лично я сосредоточен на следующих десяти играх, чтобы завоевать титул чемпиона Лиги 1. То, что решат Месси и ПСЖ – конфиденциально", – приводит слова Гальтье RMC Sport.

Дебютный сезон специалиста в ПСЖ сложился провально из-за ранних вылетов из ЛЧ и Кубка Франции. Контракт Гальтье рассчитан до лета 2024 года, однако пресса не уверена в терпении боссов столичного гранда.

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