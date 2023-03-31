Тренер ПСЖ не боится увольнения и позволяет себе говорить о будущем Месси
Рулевой ПСЖ Кристоф Гальтье пытается не реагировать на риски остаться без работы.
"Я до сих пор твердо чувствую себя тренером ПСЖ. Мы уже работаем над решениями для следующего сезона вместе с Луишем Кампушем и руководством. Люди имеют разные мнения о том, что нам нужно улучшить, чтобы быть более конкурентоспособными.
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Между клубом и Месси продолжаются переговоры. Лично я сосредоточен на следующих десяти играх, чтобы завоевать титул чемпиона Лиги 1. То, что решат Месси и ПСЖ – конфиденциально", – приводит слова Гальтье RMC Sport.
Дебютный сезон специалиста в ПСЖ сложился провально из-за ранних вылетов из ЛЧ и Кубка Франции. Контракт Гальтье рассчитан до лета 2024 года, однако пресса не уверена в терпении боссов столичного гранда.
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