Руководство Кристал Пелас недавно уволило Патрика Виейра после неудачной серии. "Орлы" в 11 турах АПЛ набрала всего 5 очков и приблизились к зоне вылета. Спасать команду зовут бывшего тренера Роя Ходжсона, два года назад работавшего с Кристал Пэлас.

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Как сообщает официальный сайт "орлов", 75-летний тренер возглавит команду до конца сезона. Ходжсон работал с Кристал Пэлас в период 2017 по 2021 годы. В сезоне 2018/19 "орлы" одержали 14 побед в АПЛ побед под руководством Роя Ходжсона, что является рекордом для клуба.

Напомним, что Кристал Пэлас занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 27 пунктов. "Орлы" опережают зону вылета на три очка.

Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager until the end of the season.



Paddy McCarthy will take the role as his assistant manager, and Ray Lewington returns as first-team coach.



Dean Kiely remains in his position as goalkeeping coach.



Welcome back, Roy.#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 21, 2023

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