Тренер-рекордсмен АПЛ вернется к работе – Кристал Пэлас определился с новым наставником
Легендарному тренеру Рою Ходжсону надоело отдыхать на пенсии.
Руководство Кристал Пелас недавно уволило Патрика Виейра после неудачной серии. "Орлы" в 11 турах АПЛ набрала всего 5 очков и приблизились к зоне вылета. Спасать команду зовут бывшего тренера Роя Ходжсона, два года назад работавшего с Кристал Пэлас.
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Как сообщает официальный сайт "орлов", 75-летний тренер возглавит команду до конца сезона. Ходжсон работал с Кристал Пэлас в период 2017 по 2021 годы. В сезоне 2018/19 "орлы" одержали 14 побед в АПЛ побед под руководством Роя Ходжсона, что является рекордом для клуба.
Напомним, что Кристал Пэлас занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 27 пунктов. "Орлы" опережают зону вылета на три очка.
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