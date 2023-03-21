"Эти два матча (против Сербии и Украины) должны были быть частью подготовительного цикла и мы хотели бы подготовиться к ним лучше, вместо этого у нас возникло много проблем. Как в сентябре и ноябре, мы не смогли вложить в команду то, что хотели, так и в этот раз мы хотели бы попробовать команду, которая может поехать на чемпионат Европы. Мы остаемся оптимистами, подготовим команду в последний момент, как на чемпионате мира U-20 в 2019 году, где мы дошли до полуфинала.

Збірна України U-21 зазнала вимушених втрат перед березневими матчами – двоє гравців Динамо вибули через травми

Возможно, из трудностей возникнут какие-то новые возможности. Мы должны сделать эти игры полезными с точки зрения оценки игроков, смогут ли они конкурировать, чтобы попасть в 23-х. Вот о чем я прошу ребят: показать нам могут ли они вписаться в команду. В двух матчах будут играть все, против Сербии – более юные, против Украины – более опытная команда.

У Италии очень молодая команда, и для будущего это положительный аспект. Мы бы хотели немного "состарить" команду, потому что возраст имеет свой вес. Тем не менее все они интересные игроки, надеюсь, что кто-то нас удивит", – поделился Николато в комментарии La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Италия U-21 сыграет с Украиной в товарищеском поединке (27 марта) в рамках подготовки к Евро-2023.

Україна програла Іспанії у фіналі жіночого футзального Євро-2023 – "синьо-жовті" здобули історичне срібло