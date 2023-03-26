"Я поклонник итальянского футбола, но я уже смотрю футбол как тренер, как специалист. Мне интересно, кто как играет. Не могу сказать, что я прямо болею за Италию. Мне очень нравится Италия и Жоржиньо, но сейчас все мысли о следующей игре с Англией.

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Мы смотрели матч Италия – Англия. В первом тайме Англия выглядела очень хорошо и забила 2 мяча. Во втором тайме Италия прибавила, они могли и вничью сыграть. Жоржиньо мне нравится, поэтому не могу его объективно оценить. Но если Италия проиграла, то, видимо, не все у них получилось.

Англия – фаворит группы? Надеюсь, после игры фаворитами станем мы. Это шутка, фавориты Италия и Англия. Если Англия выиграла первый матч и набрала 3 очка, обыграла конкурента, то, пожалуй, сейчас они фавориты. Но после воскресного матча все может измениться", – поделился Кравченко в программе вЗбірна.

Добавим, что игра против Англии стартует уже в 19:00 по киевскому времени. Матч станет первым для Украины в отборе на Евро-2024. За выход из группы также борются Италия, Северная Македония и Мальта.

Англия – Украина: анонс матча отбора на Евро-2024