Тренер седьмой команды Бундеслиги отказался возглавить Тоттенхэм
28 марта 2023 - Читати українською
Нико Ковач отказался прийти в Тоттенхэм на смену уволенному Антонио Конте.
Руководство Тоттенхэма обратилось к боссам Вольфсбурга с вопросом выкупить контракт главного тренера Нико Ковача. Как информирует AZ/WAZ, переговорный процесс был мгновенно прерван, так как сам Ковач отказался от подобного варианта.
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Нико выразил готовность продолжить работу с Вольфсбургом. Контракт 51-летнего специалиста с "волками" рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезоне Вольфсбург занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.
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