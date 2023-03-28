Нико Ковач отказался прийти в Тоттенхэм на смену уволенному Антонио Конте.

Руководство Тоттенхэма обратилось к боссам Вольфсбурга с вопросом выкупить контракт главного тренера Нико Ковача. Как информирует AZ/WAZ, переговорный процесс был мгновенно прерван, так как сам Ковач отказался от подобного варианта.

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Нико выразил готовность продолжить работу с Вольфсбургом. Контракт 51-летнего специалиста с "волками" рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне Вольфсбург занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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