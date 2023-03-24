Наполи впервые в истории пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Для наставника неаполитанцев Лучано Спаллетти это будет третья попытка выйти в полуфинал ЛЧ.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает предыдущие лигочемпионовские походы итальянского наставника.

Выступление с Наполи в текущем розыгрыше Лиги чемпионов является одиннадцатой попыткой для Спаллетти завоевать ушастый трофей. И, кажется, именно сейчас Лучано имеет наибольшие шансы на успех. Здесь и фантастический ход его команды, и хороший календарь с удобными соперниками.

Для Спаллетти все началось в июне 2005-го, когда 46-летний тренер возглавил Рому. Это решение оказалось прекрасным для обеих сторон. Наставник шагнул вверх после работы в Удинезе, а римский клуб получил возможность перезагрузиться. Уже в следующем сезоне 2006/2007 Рома вернулась в Лигу чемпионов, а Лучано дебютировал в турнире. И с первого раза пробился в четвертьфинал.

В общей сложности Спаллетти пять раз играл в Лиге чемпионов с Ромой, четыре попытки сделал в Зените и еще раз соревновался в ЛЧ с Интером. Мы сосредоточимся на двух походах Лучано, которые оборвались на стадии четвертьфиналов.

Весь мир будет внимательно наблюдать за Лигой чемпионов. Не оставайся в стороне от футбольного противостояния и болей за любимые команды. А создать особую атмосферу поможет HLIBNY DAR.

Ожесточенная игра на поле Лиги чемпионов в сочетании с HLIBNY DAR сделают незабываемым твой вечер. HLIBNY DAR – все решается на поле!

Первая попытка

Дебютный сезон на "Стадио Олимпико" для Спаллетти завершился успешно. Итоговое пятое место скоро трансформировалось во второе. Все из-за Кальчополи и наказания для Ювентуса, Милана и Фиорентины. Это позволило Роме вместо Кубка УЕФА стартовать в Лиге чемпионов.

Интересно, что Спаллетти мог дебютировать в ЛЧ еще раньше, ведь прощальный сезон в Удинезе стал особенно успешным. Фриульцы финишировали четвертыми и получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Однако сделали это уже без Спаллетти.

И так, 12 сентября 2006-го Лучано дебютировал в Лиге чемпионов. В качестве первой жертвы Рим посетил донецкий Шахтер.

Хочу признаться, что я очень взволнован и немного нервничаю, потому что это фантастический турнир. Я ожидаю, что на стадион придет много болельщиков. Мы будем играть против команды высокого уровня, в которой выступает достаточно легионеров. Шахтер добился хороших результатов и играет в добротный футбол, – делился эмоциями тренер римлян на предматчевой пресс-конференции.

В первом тайме "горняки" выстояли (в том числе благодаря киперу Дмитрию Шуткову), и после перерыва посыпались. Таддеи, Тотти, Де Росси и Писарро организовали разгром Шахтера – 4:0. Дальше Роме было труднее: поражение Валенсии (1:2), выстраданная победа над Олимпиакосом (все решил гол Симоне Перротты) и домашняя ничья с греками (Тотти спас "волков" от поражения – 1:1).

Рац против Перротты

В конце ноября Рома приехала в Донецк, а Шахтер оформил реванш. Хотя результат той встречи турнирного значения не имел. Еще до поездки в Украину Рома обеспечила себе место в 1/8 финала. Как бы то ни было, Чиприан Марика принес Шахтеру первую и единственную победу на групповом этапе.

В заключительном туре Рома обыграла Валенсию благодаря голу Кристиана Пануччи, но все же финишировала второй. В плей-офф римляне встретились с Лионом, не имевшим себе равных во французской лиге. Новый год подопечные Жерара Улье начали ужасающе (одно очко в четырех матчах), однако ближе к поединкам с Ромой разыгрались. Впрочем, это не помогло французам. 0:0 в Риме и 2:0 на "Жерлане" – команда Лучано Спаллетти идет дальше.

Месяц спустя итальянцев ждало особое испытание в виде Манчестер Юнайтед. Домашняя победа дома со счетом 2:1 (с голами Таддеи и Вучинича) давала надежду "волкам" перед поездкой на "Олд Траффорд". Впрочем, вторая встреча с ребятами сэра Алекса Фергюсона превратилась для Ромы в настоящий ужас. На 60-й минуте гости горели 0:6 – по дублю оформили Майкл Каррик и Криштиану Роналду (для обоих это были дебютные голы в ЛЧ!) Позор подсластил Даниэле Де Росси, однако к концу встречи избиение еще одним дебютным голом в ЛЧ довершил Патрис Эвра – 7:1.

"Впервые в жизни такое вижу. Не то, чтобы Рома играла плохо, просто мы были невероятны", – наслаждался моментом кипер МЮ Эдвин ван дер Сар.

Интересную деталь впоследствии рассказал и сэр Алекс, после игры пригласивший Спаллетти на ужин, а тот в ответ презентовал Фергюсону бутылку вина.

Я был рад, что он принял приглашение, невзирая на результат. Он пришел ко мне в офис выпить, и тот факт, что он появился, сдержав обещание, был демонстрацией сильной личности.

Вторая попытка

Уже в следующем году Лучано Спаллетти и его Рома пошли по протоптанной дороге. Сезон 2007/2008 оказался копией предыдущего. В Серии А "волки" снова финишировали вторыми, а в Лиге чемпионов добрались до четвертьфинала.

Вообще, если проанализировать путь римлян в еврокубках, то появляется ощущение дежа вю. Все снова началось с чемпиона Украины. Только в этот раз им оказался не Шахтер, а Динамо.

Снова первая домашняя игра группового этапа дома и снова уверенная победа. Голы в каждом из таймов принесли Роме победу 2:0 над Динамо Анатолия Демьяненко (забивали Перротта и Тотти). Через две недели Спаллетти и компания отправились на хорошо знакомый "Олд Траффорд". В этот раз без разгрома, зато с тремя очками для МЮ. Судьбу встречи решил точный удар Уэйна Руни.

Ключевыми для Ромы стали два матча кряду со Спортингом, в которых соперники формально определили того, кто сыграет в плей-офф. Точные удары Жуана и Вучинича принесли победу римлянам на "Стадио Олимпико" (2:1), а на выезде Рома откровенно отскочила благодаря автоголу на 89-й минуте (2:2). Интересно, что все три мяча за португальцев забил маэстро Лиедсон.

В пятом туре "волки" не имели проблем с "Динамо" в Киеве – 4:1. Стоит заметить, что этот розыгрыш для "бело-синих" стал памятным со знаком "минус". Шесть поражений в шести турах с разницей мячей 4-19. Это сейчас болельщики Динамо закалены последними неудачами, а полтора десятилетия назад такое выступление считалось невероятным провалом.

Заключительный тур не имел турнирного значения, так что Рома и Манчестер Юнайтед расписали рядовую ничью 1:1. Тогда никто и подумать не мог, что пройдет четыре месяца и римляне снова встретятся с МЮ. А до того в 1/8 финала их ждал Реал. Если в Ла Лиге мадридцы воспользовались слабостью Барселоны и легко завоевали чемпионство, то в ЛЧ потерпели неудачу.

Спаллетти дважды перехитрил экс-тренера Шахтера Бернда Шустера, а Рома неожиданно одержала две синхронные победы 2:1. В Риме быстро забил Рауль, но Давид Писарро и Амантино Мансини все перевернули с ног на голову. На "Сантьяго Бернабеу" снова отличился Рауль, однако его результативный выстрел только разбавил голевую мощь гостей, за которых забивали Родриго Таддеи и Мирко Вучинич.

Когда я услышал, что мы встречаемся с Юнайтед, я поднял руки к небу и воскликнул: "Черт! Да! Наконец-то!" Наконец-то у нас есть шанс все расставить по своим местам. Для нас это прекрасная возможность стереть воспоминания о прошлом сезоне. Мы рассматриваем эту жеребьевку как вопрос престижа. В нем есть моральный аспект, ведь в жизни всегда есть возможность исправить произошедшее в прошлом. Мы можем вылечить эту боль в наших сердцах и освободиться от нее, – зажигал Спаллетти после жеребьевки четвертьфинала, которая подготовила удобный момент для мести МЮ.

Прошлогоднее унижение 1:7 и поражение в группе в рамках текущего розыгрыша могли забыть только в случае нового триумфа. Однако и в этот раз Рома капитулировала.

Все стало очевидно после первой игры четвертьфинала в Риме, когда отличились Роналду и Руни, а хозяева не сумели ничем ответить. В ответном матче МЮ победил второй раз благодаря голу Карлоса Тевеса. Пройдет полтора месяца, и Тевес снова забьет – на этот раз в серии пенальти в финале, который банда сэра Алекса драматически выигрывает у Челси.

А Спаллетти будет ждать своего шанса 15 лет, чтобы снова вернуться в четвертьфинал ЛЧ. Здесь больше нет Манчестер Юнайтед, а Лучано тренирует не Рому, а Наполи. Впрочем, цель 64-летнего аленаторе не меняется – прорваться в полуфинал любой ценой.