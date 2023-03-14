В матче 26 тура Серии А между Миланом и Салернитаной была зафиксирована неожиданная ничья со счётом 1:1. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Все три мяча Оливье Жиру в 2023 году были забиты головой, что является рекордом за этот период в топ-5 европейских чемпионатах. Столько же мячей со второго этажа забили только форвард Наполи Виктор Осимхен и защитник берлинского Униона Данильйо Духи. Об этом информирует Opta.

Милан вышел без итальянцев и упустил победу над Салернитаной – Жиру бил через себя, отличился и "обнулился"

11 лет назад Жиру уже забивал Гильермо Очоа, но – в другом чемпионате. Это был матч 2012 года в чемпионате Франции: Монпелье играл с Аяччо и победил со счётом 3:0. В том сезоне Монпелье выиграл золотые медали Лиги 1...

Забить Жиру и компании больше мячей в этой встрече помешал героический голкипер Салернитаны Очоа. Мексиканский вратарь совершил как минимум три суперспасения, оставив свою команду в игре. И не зря – во втором тайме Булай Диа сравнял счёт и принёс своей команде ничью.

