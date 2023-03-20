Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил внести только одно изменение в заявку после неутешительных новостей – рокировка произошла на позиции вратаря.

Футбольная ассоциация Англии объявила об изменениях в заявке национальной сборной на первые отборочные матчи к Евро-2024 против Италии и Украины. Из-за травм расположение "Трёх львов" покинули вратарь Ник Поуп, полузащитник Челси Мейсон Маунт и нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

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Сообщается, что наставник сборной Англии Гарет Саутгейт решил вызвать в расположение национальной команды только одного вратаря – Фрейзера Форстера из Тоттенхэма. Тренер решил не приглашать новых игроков на позиции травмированных Маунта и Рашфорда.

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