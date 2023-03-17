"Очень тяжелый и печальный день для всех нас. Но то, что сделала команда, стоит уважения. Я очень горд быть её частью. Горд за каждого в команде. Считаю, что мы провели замечательную еврокампанию, учитывая, что в нас никто не верил и не верит.

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Каждый матч мы доказывали, что можем играть и показывать результат. И делали это так, как умели, всегда искренне и со 100% отдачей. Играли за себя, за всю Украину. Мотивированные собственными мечтами, установками Игора Йовичевича и вашей невероятной поддержкой. Мы продолжим работать дальше еще лучше, я уверен. Такие разгромные поражения делают нас сильнее. Уже не раз доказывали, что умеем работать над ошибками и начинать все с начала с новыми силами", – написал Трубин в своем Instagram.

В комментариях под постом свое послание оставил экс-вратарь Севильи и сборной Испании Андрес Палоп, который в 2007 году в дополнительное время забил Шахтеру и вывел свою команду в 1/4 финала Кубка УЕФА. "Вы герои. Вы тяжело работали в очень тяжелых условиях. Этот результат стал преградой на вашем пути, но вы очень талантливые игроки.

Теперь вам надо думать только об одном: работать и работать еще больше, чтобы достичь ваших командных и индивидуальных целей. Великие команды видно в трудные моменты. Когда увидимся однажды, обниму тебя", – написал Палоп.

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