Голкипер Шахтера Анатолий Трубин снова провел отличный поединок на европейской арене. На этот раз против Фейеноорда (1:1).

21-летний украинец заставил о себе говорить Францию после стыковых матчей Лиги Европы. В первом поединке 1/8 финала против нидерландцев кипер выдал ряд сэйвов, став главным героем "горняков".

Курьезный гол Ракицкого в видеообзоре матча Шахтер – Фейеноорд – 1:1

Особого внимания заслуживает эффектное спасение на 64 минуте, которое в своих соцсетях опубликовала пресс-служба ЛЕ. Данилу ударом головой опрокидывал Анатолия, но тот сумел, в том числе и благодаря своему росту, спасти Шахтер. В общей сложности в активе Трубина минимум 5 сейвов.

Кроме суперсейва голкипера сборной Украины, УЕФА также отметил игру Мэтта Тернера против Спортинга (2:2), Клаудио Браво против МЮ (1:4), Антонио Адана с Арсеналом (2:2) и Антони Мориса с берлинским Унионом (3:3).

Шахтер не удержал победу над Фейеноордом: удивительный гол Ракицкого, феноменальный Трубин и провальный резервист