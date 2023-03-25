"Приглашение стало неожиданностью. Я не ожидал этого, между нами не было никаких контактов заранее. Я думал, что скорее продолжу карьеру за границей. Первый разговор был во вторник вечером. Масштаб вызова тогда склонил меня согласиться. В свое время я уже был в очень тесном контакте с Баварией, но тогда я не мог ждать. Теперь все произошло очень быстро, это самое лучшее решение для меня.

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Я могу понять, что Юлиан Нагельсманн сейчас чувствует себя очень унизительно. Впрочем, это не моя забота, потому я позволяю себе подходить к задаче с оптимизом и полной энергией. Я не собираюсь говорить с Юлианом напрямую, потому что хочу подойти к этой работе с чистым умом.

Я люблю выяснять отношения на тренировочном поле. Когда уходит главный тренер, это большой переворот. Самый быстрый способ завоевать доверие – выйти с командой прямо на поле. Понятно, что групповые обсуждения и обратная связь от игроков тоже имеют значение.

У нас действительно не так уж много времени. Я, вероятно, не увижу сборников до пятницы. Это удивительное время, ведь во всех трех соревнованиях титул все еще возможен. Сейчас лучше снизить количество мелких деталей. Я имею представление о наших возможностях и ожиданиях. Речь идет о борьбе за все трофеи", – цитирует Тухеля официальный сайт Баварии.

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