Сразу 4 игрока "синих" могли бы понадобиться новому тренеру Баварии, предполагает Daily Express. Речь идет об Эдуаре Менди, Мейсоне Маунте, Кристиане Пулишиче и Кае Хаверце.

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Сенегальский кипер страдает от травм и периодически проигрывает конкуренцию Кепе, хотя во времена Тухеля был однозначным №1. У Маунта и Пулишича нет стабильного места у Поттера, да еще и контракты обоих истекают уже летом 2024-го. Хаверц играет регулярно, но на несколько неудобной позиции центрфорварда.

Челси не скрывает, что будет открыт для продажи многих исполнителей после завершения сезона. Вероятно, лондонцы лучше отпустят игрока в Баварию, чем к конкурентам из АПЛ. Уход Маунта, Пулишича или Хаверца существенно снизил бы плотность в атаке Челси, дав больше "воздуха", в частности, Михаилу Мудрику.

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