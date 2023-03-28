После увольнения из Челси Томас Тухель проводил много времени в своем доме на Ибице, где выучил испанский язык, ожидая звонка из Реала.

Как информирует Relevo, Тухель знал об интересе руководства клуба к своей персоне.

Журналист раскрыл зарплату Тухеля в Баварии

Недавно Реал прощупывал почву по поводу возможной работы Тухеля в клубе, начиная с сезона 2023/24, и получил от немецкого тренера согласие. Но дальше этих предварительных переговоров дело не продвинулось. Поэтому когда на горизонте нарисовалась Бавария, Тухель не раздумывал дважды.

Изначально руководство мюнхенцев рассматривало вариант с Тухелем непосредственно на лето 2023 года, после завершения этого сезона. Но поражение команды от Байера спровоцировало бурю раньше времени.

Согласно источнику, за несколько часов до подписания контракта с Баварией агент Тухеля всё ещё рассматривал Реал как возможный "пункт назначения" своего клиента.

Сообщается, что Юлиан Нагельсманн был уволен из Баварии из-за ухудшения отношений с футболистами – Лерой Сане, Садио Мане и Мануэль Нойер больше не находились на стороне тренера.

Нагельсманн – іграшка в руках примхливої Баварії. У Мюнхені запанікували та пішли проти здорового глузду