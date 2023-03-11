"Однажды на меня вышла известная агентская фирма Pro Eleven, я подписал с ними контракт, и они нашли вариант с Боавиштой. Я переехал в Порту, подписал соглашение и тренировался с первой командой два месяца.

К тому времени я получил дебютный вызов в молодежную сборную Украины на турнир в Анталию, но за неделю до вызова у меня произошла травма голеностопа. Я должен был восстановиться к сборной, какая бы травма ни была. Такой шанс дается раз в жизни, и я не мог его упустить, хотя многие отговаривали меня от поездки, пока я полностью не восстановлюсь. Я посещал бассейн, делал все соответствующие процедуры.

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В конце концов, я поехал в сборную, играл на уколах и не смог показать даже 50 процентов своего уровня. Когда я возвращался в Португалию из Анталии, меня остановили в Мадриде и сказали, что у меня просроченная виза. В конце концов мне пришлось сидеть в Украине три месяца. Когда я вернулся в Боавишту, команда там была уже сформирована. Тренер сразу мне сказал, что я не буду играть. Клуб принял решение, что я буду выступать за U-23. Я отказался, и Боавишта решила расторгнуть контракт. Потом я год был в Украине без футбола, деньги заканчивались и пришлось работать таксистом. Я считаю это хорошим опытом.

Помню, как ночью с Крещатика вез девушку в Борисполь. На этом маршруте платили хорошие деньги. Девушка была в дорогой одежде, видно, что не из простых. Я так и не понял, почему она вызывала обычное такси, а не ВИП. Как правило, я не разрешаю курить в машине, но она попросила подыметь айкос. Я разрешил, если она будет выдувать дым в заднее окно.

Меня начал раздражать своеобразный запах айкоса, но приходилось терпеть, потому что сам разрешил. Мы приехали в шикарный особняк, я уже начал с ней прощаться, а она говорит: "Ты не хочешь зайти ко мне покурить кальян и заняться сексом? Моих родителей нет дома, нам никто не помешает". Я говорю: "Спасибо, но нет, я откажусь от такого замечательного предложения. Мне еще домой ехать", – рассказал Сердюк в интервью изданию Украинский футбол.

Напомним, что за 16 матчей в составе ЦСКА 1948 нападающий забил девять голов и сделал три результативных передачи. В прошлом туре он формировал дубль.

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