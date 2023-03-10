"Когда вы пропускаете два плохих гола, как мы на выезде, очень сложно достичь положительного результата, на который рассчитывали. Я думаю, что игра имела разные фазы, особенно потому, что мы отдали слишком много мячей на своей половине поля.

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В моменты, когда должны были взять игру под свой контроль, мы потеряли немного остроты. У нас был определенный позитив, потому что мы продемонстрировали большую стойкость, чтобы вернуться в игру, но нам нужно гораздо лучше защищать свои ворота.

Первый гол? Я не знаю, что это было. Очень сложно, когда это происходит через секунду, но наверняка в том пространстве кто-то не может свободно пробить головой, и ты пропускаешь. Это слишком просто.

Мы не отказываемся от ЛЕ. Нам пришлось столкнуться с несколькими проблемами, возникшими в последние дни, когда мы потеряли четырех или трех наших нападающих. Надо пройти через сложные моменты. Мы будем бороться на Эмирейтс, надеюсь, сыграем лучше и заслужим победу в этой игре.

Итоги последних недель? Пропускаем слишком много простых голов. Против Спортинга мы защищались недостаточно хорошо, и нам нужно работать лучше против наших соперников. В последнее время у нас было много эмоциональных игр. Вчера мы сделали много изменений, а это значит, что для сыгранности нужно немного времени", – цитирует Артету сайт Арсенала.

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