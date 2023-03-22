Один из главных талантов каталонской команды никак не может возвратиться на поле. Педри получил повреждение в матче против Манчестер Юнайтед в Лиге Европы. Ожидалось, что он сыграет в Классико, которое состоялось 19 марта, но игрок почувствовал дискомфорт на тренировке и пропустил встречу.

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Как сообщает Relevo, полузащитник вряд ли успеет восстановиться от травмы бедра до полуфинальной игры в Кубке Испании. Одной из причин издание называет рецидив, случившийся из-за того, что Педри спешил с восстановлением. Сроки возврата на поле пока не называются. Барселона хочет дать время игроку набрать форму.

Таким образом, испанец пропустит матч с Эльче в Ла Лиге, который запланирован на 1 апреля, а также ответный матч Кубка Испании против мадридского Реала, который состоится 5 апреля. В этом сезоне Педри сыграл за Барселону в 30 матчах и забил семь голов.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.