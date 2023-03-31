Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин, похоже, может не переживать по поводу своего будущего. Есть несколько желающих его подписать.

Испанская пресса уже долго говорит, что 24-летний страж ворот настроен покинуть Мадрид в конце сезона. Все из-за нехватки стабильной игровой практики, сообщает Fichajes

Лунин категоричен по отношению к будущему в Реале, – Marca

Андрей лишь подстраховывает Тибо Куртуа, которого тяжело вытеснить со старта. В этом сезоне украинец отыграл 11 поединков, 4 из которых на ноль, но этого мало. Сейчас у Лунина якобы есть неназванные варианты из английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги.

Все эти факторы делают вратаря сборной Украины одним из первых кандидатов на выход летом. Реал пока не определился по поводу его замены. Может быть как вариант с подписанием новичка, так и с привлечением игроков академии.

Напомним, контракт Андрея с "бланкос" рассчитан до лета следующего года. За почти пять лет он провел всего 16 матчей в футболке мадридцев.

Челси знает, как побеждать Реал: Украине нужно болеть против… Мудрика