"Счастлив видеть партнеров по команде, весь персонал. Сейчас приезжать в сборную Украины – это большая гордость. Очень счастлив здесь находиться.

"Каждый сбор – новая команда": Сидорчук рассказал об изменениях в сборной Украины

Изменилась ли сборная Англии после Евро-2020? Они изменились, и мы изменились. У нас много футболистов начали играть в хороших чемпионатах Европы, поэтому у нас очень перспективная команда. Можно ждать любого результата.

Будут ли уставшими англичане после игры с Италией? Думаю, что у них много хороших футболистов. Есть 11 игроков и еще 11, которые могут их заменить. С усталостью проблем не будет", – сказал Яремчук в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, 26 марта Украина проведет первый официальный матч под руководством временного наставника Руслана Ротаня – против сборной Англии на Уэмбли. За три дня до этого – в четверг, 23 марта – "сине-желтые" запланировали сыграть контрольную встречу с Брентфордом.

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