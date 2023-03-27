Выход Евгения Коноплянки на последние минуты матча Украины против Англии до боли напомнил решение Михаила Фоменко выпустить Анатолия Тимощука под занавес провального Евро-2016.

Руслан Ротань впервые за 2 года вызвал давнего товарища в сборную Украины, а затем дал ему сыграть несколько финальных минут против Англии. Комментатор Роман Бебех, экс-защитник "сине-желтых" Александр Головко и звездный фанат Александр "Фоззи" Сидоренко обсудили этот эпизод в эфире MEGOGO.

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Фоззи: Мы в шутку считали ТТД Коноплянки, которого Ротань выпустил понятно зачем. Под конец карьеры. Это такой джентльменский поступок. Но у Коноплянки в конце были неплохие ТТД.

Бебех: У нас старт отбора, а мы совершаем "джентльменский поступок"? Так трактовать?

Фоззи: Сгорел дом, гори и сарай.

Бебех: Я примерно понимаю, о чем вы.

Бебех за несколько минут к Головко: Как вам этот жест, завершение Коноплянки в стиле Тимощука?

Головко: Я это не комментирую. Он вышел как смог. Мяч выбил, совершил несколько действий.

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