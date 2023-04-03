Несколько недель не утихают слухи о будущем Лео Месси. ПСЖ не намерен сдаваться, но выбора у французского клуба не осталось. Барселона подтвердила свое желание привлечь аргентинца летом. Кажется, что сам аргентинец стремится покинуть парижан.

"Форсирование ситуации может быть контрпродуктивным": Пике прокомментировал слухи вокруг возвращения Месси в Барселону

Согласно информации RAC1, компания Technogym [лидер в производстве оборудования для домашних тренажерных залов] получила счет-фактуру на сумму 100 000 евро, по имени Лионеля Месси для установки оборудования в его доме в Барселоне. Это означает, что семья аргентинца планирует переезд и подготавливает свой дом.

Technogym (leader in home gym equipment) received an invoice of €100,000 yesterday in the name of Lionel Andrés Messi Cuccini to install a gym at his home in Barcelona.@rac1 [️] pic.twitter.com/JrhVDTPJ5e — Managing Barça (@ManagingBarca) April 2, 2023

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает летом. Переговоры между игроком и клубом зашли в тупик. В этом сезоне нападающий отыграл за парижан в 23 матчах, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.

Барселона официально подтвердила намерение вернуть Месси – клуб готовится к трансферу