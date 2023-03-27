"Конечно, было трудно играть против высококвалифицированных футболистов сборной Англии, но мы старались играть в свой футбол. Разбирали соперника и знали, как он будет действовать.

Малиновский: Цель Украины – занять одно из первых двух мест

Первый гол получился таким, как они обычно играют. Была такая качественная передача, что мяч пошел по головам и никто не успел сыграть. Я хотел сыграть, но не попал по мячу. Второй гол – это уже класс игрока. Пытались выходить вперед, чтобы создавать моменты, но было тяжеловато.

Как в команде воспринимают отсутствие постоянного главного тренера? Ничего, мы все профессионалы своего дела. Это большой профессионализм – что Руслан Петрович согласился возглавить сборную. Если бы он не согласился, то кто бы пришел? Возможно, не могут договориться с новым главным тренером, и именно на этот сбор поставили Руслана Петровича. Все были в восторге от того, что он нам предложил, какой тренировочный процесс был, атмосфера в команде – все было на высоком уровне.

Мы еще поборемся за выход на Евро-2024. Всегда есть шансы, тем более сейчас только первая игра. Будет еще много матчей. Будем играть и номинально дома – конечно, хотелось бы сыграть в Украине... У нас еще будут большие шансы, чтобы побеждать, добывать очки и выходить на Евро", – сказал Караваев в комментарии Tribuna.

Напомним, подопечные Ротаня в стартовом матче отбора на Евро-2024 уступили сборной Англии со счетом 0:2. Свой следующий поединок "сине-желтые" проведут 16 июня против Северной Македонии.

Англия спокойно переиграла Украину – эксперименты Ротаня, легкие пропущенные голы, безнадежный старт отбора Евро-2024