В субботу, 25 марта, состоялся матч в рамках Лиги наций КОНКАКАФ между Мартиникой и Коста-Рикой. Гости пропустили первыми, но в итоге праздновали победу со счётом 2:1. Главным героем и антигероем матча стал Микаэль Бирон.

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Нападающий островитян уже на 18 минуте игры отметился чудесным голом, который напомнил легендарный мяч Бергкампа в матче Ньюкасл – Арсенал сезона 2001/02. Через 17 минут Бирон получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

- Le apuesta a Costa Rica en su partido de Liga de Naciones Concacaf contra Martinica.



Martinica: pic.twitter.com/5g4FsshNxQ — Angel Hernández (@AngelTVC) March 25, 2023

Ситуация в группе В Лиги наций КОНКАКАФ сложилась следующим образом: Панама занимает первое место, имея в своем активе семь очков, Коста-Рика находится на втором месте с шестью пунктами, а Мартиника замыкает таблицу с одним баллом.

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