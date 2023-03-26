Участнику ЧМ забили удивительный гол в стиле Бергкампа – видео шедевра
Сборная Мартиники приятно удивила чудесным голом, но потеряла очки.
В субботу, 25 марта, состоялся матч в рамках Лиги наций КОНКАКАФ между Мартиникой и Коста-Рикой. Гости пропустили первыми, но в итоге праздновали победу со счётом 2:1. Главным героем и антигероем матча стал Микаэль Бирон.
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Нападающий островитян уже на 18 минуте игры отметился чудесным голом, который напомнил легендарный мяч Бергкампа в матче Ньюкасл – Арсенал сезона 2001/02. Через 17 минут Бирон получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Ситуация в группе В Лиги наций КОНКАКАФ сложилась следующим образом: Панама занимает первое место, имея в своем активе семь очков, Коста-Рика находится на втором месте с шестью пунктами, а Мартиника замыкает таблицу с одним баллом.
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