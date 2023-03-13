Рома уступила Сассуолло в рамках 26-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Рома имела роскошный шанс сравняться с Интером на втором месте в турнирной таблице Серии А. Вместо этого римляне без Жозе Моуринью на тренерской скамье проиграли Сассуоло в матче с семью голами.

Рома в сумасшедшем матче с 7 голами в меньшинстве уступила Сассуоло и упустила шанс подняться в топ-3 Серии А

Гости сделали вескую заявку на победу еще в первом тайме, который выиграли со счетом 3:1 и получили численное преимущество. Мараш Кумбула получил бессмысленную красную карточку, дав сопернику под зад. Рома даже в меньшинстве смогла дать бой. У Сассуоло отметим Берарди (гол+пасс) и Лорьенте (2+1).